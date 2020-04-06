THE CRYPTO RUNDOWN 54: Moving On Up

by | Apr 6, 2020 | Crypto Rundown

THE CRYPTO RUNDOWN 54: Moving On Up

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP

CRYPTO HOT SEAT SEGMENT

  • GUEST:  JAMES PUTRA, TRADESTATION CRYPTO, HEAD OF PRODUCT STRATEGY
    • WHAT IS YOUR BACKGROUND?
    • WHY LAUNCH TRADESTATION CRYPTO?
    • WHAT DO YOU TRADE AT TRADESTATION CRYPTO?
    • CRYPTO EXCHANGES VS. BROKERS

BITCOIN BREAKDOWN SEGMENT

  • ANALYSIS OF CURRENT BITCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
  • BITCOIN IS ON FIRE

THE ALTCOIN UNIVERSE SEGMENT

  • ANALYSIS OF CURRENT ALTCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE

CRYPTO QUESTIONS SEGMENT

  • QUESTION FROM E: WHILE I AM AT HOME DURING THIS QUARANTINE, WHAT ARE YOUR THOUGHTS ABOUT ME DAY TRADING CRYPTO? FUTURES, OPTIONS OR JUST PLAIN SPOT?
  • QUESTION FROM VICTOR: ARE THE MULTIPLIERS THE SAME FOR CRYPTO OPTIONS? SO IF I SELL ONE PUT DO I GET 100 COINS? WHAT ABOUT THE CONTRACT SPECS? DO THEY ALLOW EARLY EXERCISE? ALSO – DO THEY WORK THE SAME. FOR EXAMPLE, IF I SELL A PUT SHORT CAN I USE THAT TO GET INTO A LONG $BTC POSITION OR ARE THEY CASH SETTLED? INTRIGUED BUT SO MUCH CONFUSION ON MY END. 
  • QUESTION FROM ELE5: WHAT IS GOING ON WITH BAKKT CRYPTO? THEY LAUNCHED TO A LOT OF FANFARE AND HAVE RAISED HUNDREDS OF MILLIONS. IT SEEMED LIKE EVERYONE WAS INTO THE PHYSICALLY-SETTLED CONTRACTS BUT THAT HASN’T TRANSLATED INTO VOLUME?
  • QUESTION FROM JJLC:  WHICH OF THE MAJOR BROKERS DO YOU FEEL HAS THE BEST CRYPTO PRESENCE?
  • COMMENT FROM BIGSIZE: THX FOR THE CRYPTO RUNDOWN. I TUNE IN RELIGIOUSLY EVERY WEEK FOR MY FIX. WHY IS NO ONE ELSE OUT THERE TALKING ABOUT CRYPTO DERIVATIVES?

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