THE CRYPTO RUNDOWN 51: The Great Disappointment

by | Mar 18, 2020 | Crypto Rundown


THE CRYPTO RUNDOWN 51:  The Great Disappointment

  • HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
  • GUEST CO-HOST: JASON URBAN, CEO – DRAWBRIDGE LENDING

BITCOIN BREAKDOWN SEGMENT

  • ANALYSIS OF CURRENT BITCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
  • MASSIVE SELLOFF: “UNCORRELATED” BITCOIN SOLD OFF APPROX. $1900 LAST SHOW AND NOW ANOTHER APPROX. $2700 THIS WEEK
  • SEVERAL MAJOR EXCHANGES — SAVE COINBASE AND BITSTAMP, PROMINENTLY — WERE PLAGUED BY OUTAGES OF SOME KIND THURSDAY. MOST NOTABLY, BITMEX WAS OFFLINE “FOR MAINTENANCE” FOR A TOTAL OF ONE HOUR WITH A COUPLE OF OUTAGES DURING A DAY THAT SAW HUNDREDS OF MILLIONS OF DOLLARS IN LIQUIDATIONS. DOES CRYPTO NEED CIRCUIT BREAKERS LIKE EQUITY MARKETS?
  • UPDATE ON DERIBIT BITCOIN OPTIONS, CME BITCOIN OPTIONS, BAKKT FUTURES
  • BAKKT CLOSES NEW $300M FUNDING ROUND TO UNLOCK $1 TRILLION IN DIGITAL ASSETS

THE ALTCOIN UNIVERSE SEGMENT

  • ANALYSIS OF CURRENT ALTCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE

CRYPTO QUESTIONS SEGMENT

  • QUESTION FROM TONY: HOW IS LIQUIDITY HOLDING UP IN CRYPTO OPTIONS IN THESE CRAZY MARKETS?
  • QUESTION FROM BITMAN: CAN YOU DISCUSS OKEX OPTIONS TRADING ON THE CRYPTO RUNDOWN PROGRAM PLEASE? THANK YOU FOR YOUR FINE PROGRAM?
  • QUESTION FROM NANCE: WHY NO BAKKT PAPER?

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