THE CRYPTO RUNDOWN 51: The Great Disappointment
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- GUEST CO-HOST: JASON URBAN, CEO – DRAWBRIDGE LENDING
BITCOIN BREAKDOWN SEGMENT
- ANALYSIS OF CURRENT BITCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
- MASSIVE SELLOFF: “UNCORRELATED” BITCOIN SOLD OFF APPROX. $1900 LAST SHOW AND NOW ANOTHER APPROX. $2700 THIS WEEK
- SEVERAL MAJOR EXCHANGES — SAVE COINBASE AND BITSTAMP, PROMINENTLY — WERE PLAGUED BY OUTAGES OF SOME KIND THURSDAY. MOST NOTABLY, BITMEX WAS OFFLINE “FOR MAINTENANCE” FOR A TOTAL OF ONE HOUR WITH A COUPLE OF OUTAGES DURING A DAY THAT SAW HUNDREDS OF MILLIONS OF DOLLARS IN LIQUIDATIONS. DOES CRYPTO NEED CIRCUIT BREAKERS LIKE EQUITY MARKETS?
- UPDATE ON DERIBIT BITCOIN OPTIONS, CME BITCOIN OPTIONS, BAKKT FUTURES
- BAKKT CLOSES NEW $300M FUNDING ROUND TO UNLOCK $1 TRILLION IN DIGITAL ASSETS
THE ALTCOIN UNIVERSE SEGMENT
- ANALYSIS OF CURRENT ALTCOIN TRADES, TRENDS, VOLUME, VOLATILITY, SKEW AND MORE
CRYPTO QUESTIONS SEGMENT
- QUESTION FROM TONY: HOW IS LIQUIDITY HOLDING UP IN CRYPTO OPTIONS IN THESE CRAZY MARKETS?
- QUESTION FROM BITMAN: CAN YOU DISCUSS OKEX OPTIONS TRADING ON THE CRYPTO RUNDOWN PROGRAM PLEASE? THANK YOU FOR YOUR FINE PROGRAM?
- QUESTION FROM NANCE: WHY NO BAKKT PAPER?