The Advisor’s Option 89: The Rise of Pandemic Volatility

AO 89: The Rise of Pandemic Volatility
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: MATT AMBERSON, OPTION RESEARCH & TECHNOLOGY SERVICES
- CO-HOST: CHRIS HAUSMAN, SWAN GLOBAL INVESTMENTS
- CO-HOST: ERIC COTT, OPTIONS INDUSTRY COUNCIL
THE BUZZ
- A HISTORIC WEEK/MONTH FOR THE MARKETS
- THOUGHTS ON CURRENT MARKET/VOLATILITY REGIME
- IMPACT OF ELECTRONIC SPX ON LIQUIDITY
- OVERVIEW OF NEW VOLUME RECORDS SET BY OCC – OCC FEBRUARY TOTAL VOLUME UP 60.7 PERCENT FROM A YEAR AGO – HIGHEST VOLUME MONTH EVER FOR U.S. EQUITY OPTIONS INDUSTRY
- WHAT ARE ADVISORS THINKING ABOUT THIS MARKET
- EARNINGS VOLATILITY: EARNINGS SEASON RUNDOWN
OPTIONS 101: LONG STRADDLES
- THE STRATEGY THAT WE LOVE TO MOCK IS ACTUALLY WORKING RIGHT NOW
- THAT JUST GOES TO SHOW HOW CRAZY THINGS NEED TO BE TO MAKE MONEY ON LONG STRADDLES
- WHAT IS IT
- THOUGHTS/TIPS FOR TRADING LONG STRADDLES
- WHY ARE STRADDLES WORKING RIGHT NOW
OFFICE HOURS
- QUESTION FROM TILLE: THE NEW TAX DEADLINE IS JULY 15. DOES THAT MEAN THE NEW IRA CONTRIBUTION DEADLINE IS ALSO JULY 15?
- QUESTION FROM ALLEN: WHEN CORPORATIONS ANNOUNCE MASSIVE SURPRISE DIVIDENDS IS THIS ACCOUNTED FOR IN THE OPTIONS? OR IS THERE AN OPPORTUNITY TO PURCHASE PUTS TO TAKE ADVANTAGE OF THE EXPECTED SELLOFF IN THE UNDERLYING STOCK. THANK YOU.
- QUESTION FROM NNJ66: WHAT HAPPENS IF THE STOCK IS HALTED OR EXCHANGES ARE SHUT DOWN WHEN I OWN PUTS?
- QUESTION FROM EVERYTRADE: QUESTION FOR AO. HELLO. MY QUESTION IS FOR THE ADVISORS OPTION PROGRAM. I WOULD LIKE TO KNOW WHEN IS THE BEST TIME TO TAKE OFF A LONG PUT POSITION ON A STOCK? WHEN THE STOCK HITS THE STRIKE? BEFORE. AFTER? THANK YOU VERY MUCH.