Advisors Option 90: Do Puts Really Work

AO 90: DO PUTS REALLY WORK
- HOST: MARK LONGO, THE OPTIONS INSIDER MEDIA GROUP
- CO-HOST: MATT AMBERSON, OPTION RESEARCH & TECHNOLOGY SERVICES
- CO-HOST: CHRIS HAUSMAN, SWAN GLOBAL INVESTMENTS
- CO-HOST: ERIC COTT, OPTIONS INDUSTRY COUNCIL
THE BUZZ
- YET ANOTHER HISTORIC MONTH FOR THE MARKETS
- THOUGHTS ON CURRENT MARKET/VOLATILITY REGIME
- CANCELLATION OF DIVIDENDS?
- FURTHER THOUGHTS ON IMPACT OF ELECTRONIC SPX ON LIQUIDITY
- IMPACT OF FLOOR CLOSINGS ON OPTIONS TRADING
- OVERVIEW OF NEW VOLUME RECORDS SET BY OCC – OCC MARCH TOTAL VOLUME UP 62.8 PERCENT FROM A YEAR AGO – HIGHEST VOLUME MONTH EVER FOR U.S. EQUITY OPTIONS INDUSTRY
- WHAT ARE ADVISORS THINKING ABOUT THIS MARKET?
- HOW RIAS CAN USE OPTIONS TO IMPROVE PERFORMANCE
- ARE PUTS EFFICIENT AT PROTECTING DOWNSIDE RISK?
- EARNINGS VOLATILITY: EARNINGS SEASON RUNDOWN
OFFICE HOURS
- QUESTION FROM GLEN WOLF: HI MATT, I LISTENED TO MARK LONGO’S OPTIONS ADVISORS PODCAST. IF I HEARD RIGHT, YOU PREDICTED WE WOULD GO DOWN TO 180 ON SPY, AS THAT WAS THE 2016 ELECTION LOW. IS THAT THE EQUIVALENT OF WHAT THE SPY WOULD HAVE TRADED AT BASED ON SPX FUTURES OVERNIGHT ON ELECTION NIGHT? JUST LOOKING AT THE SPY CHART, I DON’T SEE A 180 LOW AROUND NOVEMBER 2016. BUT MAYBE IT’S BECAUSE IT’S A MONTHLY CHART OR SOMETHING. THANK YOU, GREATLY APPRECIATE YOUR INSIGHT.
- COMMENT FROM ANGELO: LOOKS LIKE THE ACKMAN HEDGE WORKED OUT BRILLIANTLY. MAYBE THIS WILL BE A WAKEUP CALL TO MORE LONG EQUITY MANAGERS THAT THEY NEED TO HAVE A HEDGING STRATEGY IN PLACE OTHER THAN LIQUIDATING THEIR ASSETS.
- QUESTION FROM ELDORADO: DO YOU SEE A LOT OF PUSHBACK FROM ADVISORS WHO PREFER TO USE INVERSE ETFS AS THEIR HEDGING STRATEGY AS OPPOSED TO OPTIONS? THANK YOU.